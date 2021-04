Durch den Frost in den letzten Nächten sind die Blüten der Obstbäume rund um Mainz geschädigt worden. Ein Landwirt heizt den Minustemperaturen jetzt ein.

Obstbauern wie Holger Böhm in Mainz versuchen derzeit mit sogenannten "Frostschutzfackeln" die Temperatur in den Obstplantagen nachts etwas zu erhöhen. "Die Betriebe versuchen, sich etwas einfallen zu lassen", sagt auch Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband. Allerdings seien diese "Frostschutzfackeln" nicht flächendeckend in Rheinhessen verbreitet, weil diese finanziell und logistisch sehr aufwändig sind, so Köhr.

Die Aprikosen-Bäume seien am empfindlichsten, weil sie am frühesten dran seien. Durch die kalten Temperaturen im Februar seien auch schon die Knospen geschädigt worden. Deshalb kann es laut Köhr bei den Aprikosen am ehesten zu Ertragsverlusten kommen.

Welchen Einfluss der Einsatz der "Frostschutzfackeln" auf den Ertrag habe, könne man aber noch nicht sagen. Denn Steinobst wie Kirchen, Zwetschgen und Aprikosen würden nur gut ein Viertel der Blüten benötigen, damit es den normalen Obstertrag gibt.