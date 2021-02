In Mainz demonstrieren am Vormittag Friseure aus Rheinhessen, Bad Kreuznach, der Pfalz und aus Wiesbaden. Sie wollen auf ihre Situation in der Corona-Pandemie aufmerksam machen.

Die Friseurinnung Rheinhessen hat zu der Demonstration aufgerufen, erwartet werden bis zu 300 Teilnehmer. Die Veranstaltung findet auf dem Ernst-Ludwig-Platz statt und wurde bis 14 Uhr angemeldet. Als Zeichen der Trauer wollen die Friseurinnen und Friseure schwarz tragen. Schnellere Hilfen für Friseure gefordert Mit Megafon, Plakaten und Bannern wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre zentralen Forderungen zum Ausdruck bringen. Zum einen fordern sie schnelle finanzielle Hilfe. Nach Angaben der Innung sind die Überbrückungshilfen für Januar bei den Friseuren bisher noch nicht angekommen. Zum anderen wollen sie, dass sie ihre Salons schnellstmöglich wieder aufmachen dürfen. Mainzer OB Ebling fordert Lockerungen In einem Interview mit der Deutschen Presseagentur hatte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) gefordert, dass einzelne Dienstleistungen wie Friseure und der Einzelhandel unter bestimmten Auflagen wieder öffnen dürfen, da der 7-Tage-Inzidenzwert in Mainz inzwischen auf Werte unter 50 gefallen sei. Ebling, der auch Vorsitzender des Städtetages Rheinland-Pfalz ist, sagte weiter, er erwarte von der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch ein Signal für schrittweise Lockerungen. Seit dem 16. Dezember sind die Friseursalons in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Demos gab es bereits unter anderem in Hachenburg im Westerwaldkreis.