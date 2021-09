Fridays For Future-Demonstrationen in Mainz und Rheinhessen

Klimaaktivisten von Fridays For Future haben beim „Globalen Klimastreik“ auch in der Region demonstriert. In Mainz seien rund 1.000 Demonstranten auf der Straße gewesen.

Es war die größte Fridays for Future-Demonstration in Mainz seit Beginn der Pandemie, teilte ein Sprecher mit. Zur Teilnahme aufgerufen hatte auch die Bewegung „Schools for Future“. Das sind junge Menschen, die bei einer bundesweiten Aktionswoche Klima mitgemacht haben.

SWR Sabine Steinbrecher

Nicht nur Jugendliche bei Klimastreik

Auch Erwachsene waren dabei, die Parents for Future. Treffpunkt war an der Theodor-Heuss-Brücke. Von dort zogen die Demonstranten durch die Mainzer Innenstadt zum Adenauer-Ufer, wo es eine Abschluss-Kundgebung gab. Nach Angaben von Fridays for Future haben heute deutschlandweit 470 sogenannte „Klimastreiks“ stattgefunden, darunter auch in Wiesbaden, Bad Kreuznach und Bingen.