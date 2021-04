Mit einem Streik für bessere Klimapolitik setzen Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future heute ihre Proteste fort. Am Nachmittag (17 Uhr) haben sie nach eigenen Angaben eine Kundgebung auf dem Mainzer Schillerplatz geplant. Die Aktion in Mainz stehe stellvertretend für ganz Rheinland-Pfalz. Anlass seien die zurzeit stattfindenden Koalitionsverhandlungen im Land. Die Politik solle zum Handeln aufgerufen werden, so die Organisatoren. Die künftige Landesregierung müsse Grundlagen schaffen, mit denen der Ausstoß von Treibhausgasen auf Null gesenkt werden könne. Klimaschutzmaßnahmen seien deutlich günstiger als die Kosten, die der Klimawandel verursache. Auf der Kundgebung sollen laut Fridays for Future unter anderem Menschen sprechen, die beruflich von der Klimakrise stark betroffen sein werden oder bereits sind. Für alle, die an der Demonstration in Mainz teilnehmen, gelten Abstandsregeln und die Maskenpflicht.