Die Initiative „Fridays For Future“ will am Nachmittag in Mainz erneut für mehr Klimaschutz demonstrieren. Anlass ist nach Angaben der Veranstalter der SPD-Bundesparteitag am Sonntag. „Fridays For Future“ fordert die SPD dazu auf, in ihrem Programm einen konkreten Maßnahmenplan zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens zu beschließen. Deutschland müsse bis 2035 klimaneutral sein. Dazu finden heute bundesweit Kundgebungen statt. In Mainz sind laut Organisatoren rund 50 Menschen angemeldet