Die Freiwilligen Feuerwehren in der Region sind unterschiedlicher Meinung darüber, ob sie bei Corona-Schnelltests helfen sollten. Sie können sich bei der rheinland-pfälzischen Landesregierung melden. Das Land hatte die Freiwilligen Feuerwehren dazu aufgerufen, bei Schnelltests zu helfen. Und das stößt zum Beispiel in Wöllstein auf positive Resonanz. Der Wehrleiter der VG Eich sagt, er habe sogar schon ein Gebäude, in dem seine Kollegen und er testen könnten. Andere Dienststellen wie die in Alzey sind dagegen skeptisch. Der Wehrleiter in Bad Kreuznach befürchtet, dass die Freiwillige Feuerwehr dann zu wenig Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben haben könnte. Außerdem sei das Risiko an Corona zu erkranken für die Feuerwehrleute hoch wenn sie bei Schnelltests eingesetzt würden. Sollte dann ein Erkrankter an einem Feuerwehreinsatz beteiligt sein, müsste das ganze Team in Quarantäne und würde demnach komplett ausfallen.