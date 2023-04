VG Rhein-Selz will mehr hauptamtliche Feuerwehrleute

per Mail teilen

Viele der 500 Ehrenamtlichen bei der Feuerwehr arbeiten außerhalb der VG Rhein-Selz und stehen tagsüber aus diesem Grund nicht zu Verfügung. Der Bürgermeister will deshalb mit hauptamtlichen Feuerwehrleuten nachrüsten.

Der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Thomas Schäfer, beobachtet das Problem schon seit einigen Jahren: Immer weniger Menschen wollen sich ehrenamtlich engagieren und gleichzeitig verändert sich die Arbeitswelt.

"Viele Feuerwehrleute arbeiten außerhalb - in großen Städten wie Frankfurt, Mannheim, Ludwigshafen. Dementsprechend sind sie natürlich in der gesetzlich vorgegeben Zeit nicht für uns greifbar für den Feuerwehreinsatz."

Aus diesem Grund müssten tagsüber bei Einsätzen von den 18 Feuerwehreinheiten der VG oft mehrere Feuerwehren aus den Ortsgemeinden alarmiert werden, um genug Personal zu haben.

VG-Bürgermeister Groth: "Wir hatten bis jetzt Glück"

Bis jetzt habe die VG Rhein-Selz Glück gehabt, dass es tagsüber nie zwei Feuerwehreinsätze gleichzeitig gegeben habe, berichtet VG-Bürgermeister Martin Groth (FWG). "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das einmal auftaucht." In diesem Fall sehe er die Gefahr, dass die Hilfe der Feuerwehr nicht mehr schnell zu Verfügung stehen könnte. "Da müssen wir jetzt entgegensteuern, bevor etwas passiert ist."

"Es ist essentiell wichtig, hier Leute vor Ort zu haben, die tagsüber verlässlich da sind und die Freiwilligen, die bei einer Alarmierung kommen, unterstützen."

Deshalb will der VG-Bürgermeister jetzt auch verstärkt auf hauptamtliche Feuerwehrleute setzen. "Die Hauptamtlichkeit wird dazu führen, dass viele der administrativen Tätigkeiten vom Ehrenamt weggenommen werden. Gleichzeitig wird dem Risiko begegnet, tagsüber nicht mehr genug Einsatzkräfte zu haben."

Arbeitskreis soll erarbeiten, wie Feuerwehr in Zukunft aussehen soll

Wie das konkret aussehen soll, erarbeitet aktuell in der VG ein Arbeitskreis aus. Dabei geht es laut Bürgermeister Groth unter anderem um die Fragen, wie viele Fahrzeuge und Geräte die 18 Feuerwehreinheiten brauchen, aber auch wie viele hauptamtliche Einsatzkräfte die VG braucht und, ob diese überhaupt verfügbar sind.

Schließlich gibt es auch bei Feuerwehr einen Fachkräftemangel. Bürgermeister Groth ist sich aber sicher, dass schon ein paar hauptamtliche Feuerwehrleute einen Unterschied machen könnten. "Wir reden hier über eine Handvoll Leute. Gerade bei der Tagesbereitschaft helfen, was die Erstausrückezeit betrifft, schon zwei, drei Leute enorm, um hier die Qualität und Leistungsfähigkeit der Feuerwehr signifikant zu erhöhen."

Auch Wehrleitung könnte in der VG künftig hauptamtlich ausgeübt werden

Für Groth ist auch die Wehrleitung eine Funktion, die in der VG am besten hauptamtlich ausgeführt werden sollte. "Gerade wenn ich sehe, welche unglaubliche Verantwortung auf diesen Schultern lastet und was das für ein unglaublicher Aufwand ist neben dem Beruf." Aus seiner Sicht sei das ein weiterer Vollzeitjob und nicht mehr zeitgemäß, diese Funktion ehrenamtlich auszuüben.

Sowohl Martin Groth (FWG, rechts), Bürgermeister der VG Rhein-Selz, als auch Wehrleiter Thomas Schäfer (links) sind Mitglieder des Arbeitskreises zur Zukunft der Feuerwehr in der VG. SWR

Denn bisher sind bei der Feuerwehr der VG Rhein-Selz nur drei hauptamtliche Gerätewarte angestellt. Bis Sommer soll der Arbeitskreis das konkrete Konzept erarbeiten, wie Feuerwehr der VG in Zukunft aussehen soll. Und wenn es nach Bürgermeister Groth, sollen dann schon Anfang 2024 die neuen hauptamtlichen Feuerwehrleute für mehr Sicherheit in der VG Rhein-Selz sorgen.