Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach ist am Montagabend zu einem ganz besonderen Einsatz gerufen worden. Ein kleiner Vogel war in einer Dachrinne gefangen.

Der Besitzer des Einfamilienhaus hatte ihn bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die rückte mit einem Drehleiterfahrzeug an. Zehn Feuerwehrleute waren am Rettungseinsatz beteiligt. Während sich zwei von ihnen im Korb dem hilflosen Küken näherten, umkreiste sie die Vogelmutter und machte sich laut bemerkbar.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach holt mit einer Drehleiter das Vogelküken aus der Dachrinne. Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Vogelküken aus drei Meter Höhe geholt

Weil die Feuerwehr kein Nest fand, hob ein Feuerwehrmann das Tier mit dicken Handschuhen aus der Dachrinne in etwa drei Metern Höhe und brachte es auf den Boden. Dort setzte er es auf den Rasen in der Nahe einer Thuja-Hecke, in der es sich rasch versteckte.

Vogelrettung lief schnell und reibungslos

Für die Feuerwehr wirkte es so, als könne der kleine Vogel bald fliegen. Die Vogelmutter werde ihn solange mit Nahrung versorgen, teilte die Feuerwehr mit. Um was für eine Vogelart es sich handelte, konnte die Feuerwehr nicht herausfinden. Der ausnahmsweise mal angenehme Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach war nach 45 Minuten beendet.