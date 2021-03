Das Wiesbadener Amtsgericht hat einen Mann, der wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt war, aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Weder der Angeklagte noch das Opfer hätten den Tathergang erklären können, so das Gericht. Klar sei lediglich, dass beide in einer Kleingartenanlage in Mainz-Kastel in Streit geraten waren. Dabei erlitt das Opfer eine schwere Verletzung im Gesicht. Ein Teil seiner Nase musste von Ärzten rekonstruiert werden. Der Angeklagte sagte im Prozess, er sei mit einer leeren Tunfischdose auf das Opfer losgegangen, dieses wiederum sprach von zwei Grillmessern als Tatwaffen. Das Opfer leidet laut Anklage sowohl körperlich als auch psychisch unter den Folgen.