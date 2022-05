Freibäder suchen Rettungsschwimmer

Im Taubertsbergbad in Mainz bleibt das Hallenbad in diesem Jahr während der Freibadsaison geschlossen. Ein Sprecher sagte, lediglich Schulen und Vereine dürften das Hallenbad nutzen. Das Taubertsbergbad sucht händeringend Personal - genauer gesagt Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer. Vor Corona hätten Sportstudentinnen und -Studenten den 450 Euro Job am Beckenrand gerne mal übernommen, sagte der Sprecher des Taubertsbergbades. Das habe sich geändert. Möglicherweise, weil die jungen Leute während der Pandemie nicht in Mainz waren, da sie von zuhause aus studiert haben, so der Sprecher weiter. Auch im Mombacher Freibad werden Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer gesucht. Wer die erforderlichen Abzeichen machen möchte, muss unter anderem eine theoretische Prüfung ablegen, mit Kleidung schwimmen, Strecken tauchen und sich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung auskennen.