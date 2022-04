Erste Freibäder in Rheinhessen-Nahe öffnen am 1. Mai

Die Freibäder in Rheinhessen und an der Nahe bereiten sich auf die neue Saison vor. Die meisten Schwimmbäder wollen zum 1. Mai öffnen.

Die Freibäder in Mainz-Mombach, Alzey, Bad Sobernheim und Langenlonsheim gehören beispielsweise zu denjenigen, die Anfang Mai öffnen wollen.

Das Freibad in Windesheim hingegen soll erst ab Mitte Mai öffnen. Nach Angaben des Schwimmbadvereins stehen bis dahin noch kleinere Reparaturen an. Eher Ende Mai wird es im Mainzer Taubertsbergbad. Dort steht zum ersten Mal eine Traglufthalle über dem Freibad, die noch abgebaut werden muss.

Schon jetzt ist Schwimmen im Freien möglich

Wer jetzt schon im Freien schwimmen will, kann das in den Außenbecken der Rheinwelle oder dem Bad Kreuznacher Thermalbad tun. Und im Kleinfeldchen in Wiesbaden sind das Nichtschwimmerbecken und die Großwasserrutschen bereits in Betrieb.

Paternusbad in Worms bleibt geschlossen

Das Paternusbad in Worms-Pfeddersheim ist seit 2020 geschlossen. Erst vor wenigen Wochen haben dort die Sanierungsmaßnahmen begonnen. Anfang April wurden bereits das Eingangsgebäude und das Sanitärgebäude abgerissen. Bei Wartungsarbeiten vor der Freibadsaison 2020 waren gravierende Mängel an beiden Gebäuden festgestellt worden - es bestand akute Einsturzgefahr. Deswegen wurde das Bad geschlossen.