Das Heinrich-Völker-Freibad in Worms hat in der Saison 2020 rund 80 Prozent weniger Besucher empfangen können, wie in den Jahren zuvor. Das teilte die Stadt Worms mit. Die Besucher konnten das Bad aufgrund der Hygieneauflagen in zwei Zeitabschnitten besuchen, die Anzahl der Gäste pro Tag war begrenzt. Die Badesaison sei trotzdem problemlos verlaufen, nahezu alle Besucher hätten die Einschränkungen akzeptiert, so eine Sprecherin der Freizeitbetriebe der Stadt Worms. Wirtschaftlich habe sich der Freibadbetrieb allerdings nicht gelohnt. Auch mussten die meisten Mitarbeiter der Freizeitbetriebe in Kurzarbeit gehen.