per Mail teilen

Wo sollen Oppenheimer Schulkinder Schwimmen lernen? Das Hallenbad ist geschlossen, der Weg zum nächsten Bad länger als die Schulstunde. Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz sucht dringend eine Lösung.

Der Parkplatz des Oppenheimer Hallenbads ist gesperrt. An der Eingangstür hängt ein Zettel: "Hallenbad und Sauna bleiben weiterhin und bis auf Weiteres geschlossen". Das Dach des Hallenbads ist einsturzgefährdet. Gabriele Wagner (CDU), die erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Rhein-Selz ist zuständig für den Bereich Bauen. Sie ist fest davon überzeugt – hier wird nie wieder jemand schwimmen.

Kein Geld für Schwimmbad-Neubau

"Wir haben ausreichend Gutachten, die belegen, dass es keinen Sinn mehr macht, noch Geld zu investieren." Auch der Arbeitskreis Hallenbad hätte beschlossen: "Volle Fahrt in Richtung Neubau", so Wagner. Ein Neubau kostete jedoch mindestens zehn bis zwölf Millionen Euro, je nach Ausstattung vielleicht sogar noch mehr. Geld, das nicht da ist.

"Ob die Förderbehörden diese Notlage hier wirklich wahrnehmen?", fragt sich Gabriele Wagner. Kreis, Land und Bund müssten erkennen, dass zwischen Mainz und Worms ein Schwimmbad fehlt. "Dann würde es auch sehr viel schneller gehen."

Vier Jahre ohne Schwimmbad?

Vier Jahre würde es dauern, bis ein neues Bad geplant, gebaut und einsatzbereit wäre. Eine lange Zeit, in der Schüler keinen Schwimmunterricht hätten. Das Oppenheimer Hallenbad wird von 18 Schulen aus der Verbandsgemeinde Rhein-Selz und benachbarten Verbandsgemeinden genutzt. Dazu kommen die Vereine.

Andreas Lerg von der DLRG Oppenheim hält das für untragbar. "Ohne das Schwimmbad, das ist, als ob man einem Baum die Wurzeln abgräbt. Das heißt, der wird auf Dauer vertrocknen. Für uns tickt die Uhr."

Bekommt das Freibad Gimbsheim bald eine Traglufthalle? SWR

Traglufthalle für das Freibad Gimbsheim

Eine mögliche Lösung könnte sein, im benachbarten Gimbsheim (Kreis Alzey-Worms) das Freibad zu nutzen. Das könnte mithilfe einer Traglufthalle überdacht werden. Dann könnte man dort auch im Winter schwimmen, so wie im Schwimmbad in Mainz-Mombach oder im Wormser Heinrich-Völker-Bad. Ob das allerdings auch in Gimbsheim möglich ist, müsse erst geprüft werden, sagt David Profit, Vorsitzender des Schwimmvereins, der das Bad betreibt.

In einer Machbarkeitsstudie sollen nun die technischen und räumlichen Voraussetzungen bewertet werden. Die Umkleidekabinen bräuchten eine Heizung, so heißt es vom Schwimmverein. Für den Weg zum Becken müsste ein geschlossener Gang gebaut werden - winterfest. Auch das kostet Geld. Ob sich die Verbandsgemeinde Rhein-Selz das leisten kann und will, muss noch entschieden werden.