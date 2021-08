Schon seit März läuft am Mainzer Fraunhofer-Institut ein Projekt, um Corona-PCR-Tests der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Jetzt gibt es finanzielle Unterstützung der EU.

1,8 Millionen Euro sollen aus einem Geldtopf der Europäischen Union in das Projekt fließen. Einen Prototypen eines vereinfachten Corona-PCR-Schnelltests haben die Wissenschaftler aus Mainz bereits entwickelt. Dieser soll laut Fraunhofer-Institut für die Massenanwendung geeignet sein. Das Testergebnis soll, ähnlich wie bei Antigen-Schnelltests, innerhalb von 15 Minuten vorliegen.

Schnelle und günstige Tests

Ziel sei es, möglichst schnell einen breit einsetzbaren und kostengünstigen Test zu entwickeln, sagt Institutsleiter Michael Maskos. Ein Einsatz Zuhause sei aber erstmal nicht geplan. Im Gegensatz zu den Antigen-Schnelltests lieferten PCR-Tests genauere Ergebnisse.

Parallel arbeite man am Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern IESE auch an einer Plattform, mit der positive Testergebnisse an Behörden übermittelt werden können.

Land setzt weiter auf Tests

Damit ermögliche rheinland-pfälzische Forschung einen weiteren Schritt in Richtung mehr Sicherheit, sagt Landesimpfkoordinator Daniel Stich, der das Fraunhofer Institut am Donnerstag besuchte. Obwohl viele Menschen in Rheinland-Pfalz bereits geimpft seien, würden Tests auch weiterhin eine große Rolle in der Pandemie-Bekämpfung spielen.