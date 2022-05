Neue Frauenkommission trifft Bischof Kohlgraf

per Mail teilen

Am Donnerstag hat sich die neue Frauenkommission des Bistums Mainz mit Bischof Kohlgraf getroffen. Bei dem Treffen haben sie dem Bischof ihre Themen vorgestellt.

Es sei nicht selbstverständlich, dass Frauen im Bistum überall mitgedacht werden. Aber genau das wolle die Frauenkommission erreichen, sagte Mitglied Ina May dem SWR. Ein wichtiges Thema sei deswegen die Vernetzung mit verschiedenen Verbänden innerhalb des Bistums - zum Beispiel mit den Katholischen Frauen Deutschlands (Kfd), dem Katholischen Deutschen Frauenbund (kdfb), aber auch Pfadfinderinnen, Messdienerinnen und verschiedenen Gremien im Bistum.

Die Themen der Frauenkommission sind vielfältig. "Es geht darum, mehr Geschlechtergerechtigkeit in allen Strukturen des Bistums zu erreichen", sagte Janina Adler, Geschäftsführerin der Frauenkommission. So fordert die Kommission zum Beispiel mehr Frauen in Führungspositionen im Bistum Mainz.

Treffen mit Bischof Kohlgraf macht Mut

Ein weiterer wichtiger Punkt: die Möglichkeit für Frauen zu predigen. Auch gendersensible Sprache und allgemein eine verständliche Sprache in der katholischen Kirche ist den Frauen ein Anliegen. Außerdem soll es für Frauen mehr Ansprechpartner und Schutzräume bei Problemen geben. "Bischof Kohlgraf möchte mit uns in Kontakt bleiben und unsere Themen hören, das fanden wir sehr Mut machend", sagte Mitglied Ulla Büsch über das Treffen am Donnerstag.

Die Frauenkommission wurde erstmals vor rund einem Jahr gewählt. Zu ihrem Jubiliäum am 24. Juni lädt sie Frauen aus dem Bistum Mainz zu einer Onlinekonferenz ein: "Auf ein Wort mit der Frauenkommission". Dort soll erste Bilanz gezogen und mehr Frauen in die Arbeit eingebunden werden - denn zu tun gibt es genug.