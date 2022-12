Mainz: Frau von Straßenbahn erfasst

Am späten Freitagabend ist eine ältere Frau von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Mainzer Neustadt in der Nähe des Hauptbahnhofs.

Kurz vor 23 Uhr wollte die 60-Jährige die Straße überqueren und wurde dabei von einer Straßenbahn erfasst, so die Polizei. Aufgrund eines anderen Einsatzes war eine Polizeistreife unmittelbar vor Ort. Die Beamten leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht Derzeit werde die Frau in der Uni-Klinik in Mainz behandelt. Der Straßenbahnführer stehe unter Schock und habe daher noch keine Aussage gemacht, sagte ein Polizeisprecher. Sichtschutz musste eingesetzt werden Aufgrund der vielen Menschen, die sich im Unfallbereich aufhielten, darunter auch Gaffer, sei ein Sichtschutz aufgestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Mainz wurde mit den Ermittlungen beauftragt. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den Unfallhergang rekonstruieren zu können.