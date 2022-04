In Worms wird seit Mittwoch eine 81-jährige Frau vermisst. Nach Angaben der Polizei leidet sie an Demenz. Die Ermittler vermuten, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, heißt es in einer Mitteilung. Die Polizei hat mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach ihr gesucht. Die Vermisste ist 1,60 Meter groß, hat graues, kurzes Haar und hört schwer. Sie trägt einen rosa Pullover, eine beige Jacke und eine beige-braune Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.