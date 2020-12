Seniorin stirbt nach Wohnungsbrand in Worms

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Wormser Stadtteil Hochheim ist am Freitagmorgen eine 89-jährige Frau gestorben. Das Feuer brach vermutlich in ihrem Wohnzimmer aus.

Nach Polizeiangaben hatte der Rauchmelder in der Wohnung der Frau gegen 5:30 Uhr Alarm geschlagen. Bewohner informierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden die 89-jährige Seniorin in der stark verrauchten Wohnung, in der sie alleine lebte, leblos auf dem Küchenboden. Sie wurde aus dem Haus gebracht, verstarb nach erfolglosen Reanimationsversuchen aber noch vor Ort. Die genaue Todesursache steht laut Polizei allerdings noch nicht fest, zur Ermittlung der Brandursache wird ein Gutachter hinzugezogen. Feuer brach wohl im Wohnzimmer aus Derzeit deute vieles darauf hin, dass das Feuer im Wohnzimmer im Bereich der Couch ausgebrochen sein könnte, so ein Polizeisprecher. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.