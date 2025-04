Autofahrerin stirbt bei Unfall nahe Monzernheim

Eine Frau ist bei einem schweren Unfall zwischen Monzernheim und Bechtheim (Kreis Alzey-Worms) ums Leben gekommen. Die Landstraße bleibt bis in den Abend in beide Richtungen gesperrt.

Die 65-jährige Frau wurde bei dem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Monzernheim und Bechtheim tödlich verletzt.

Frontaler Zusammenstoß auf Landstraße

Laut Polizei war das Auto eines 27-Jährigen aus Eich in einer Kurve in den Gegenverkehr gekommen. Dort stieß das Fahrzeug frontal mit dem Wagen der Frau zusammen. Sie wurde im Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, so ein Polizeisprecher. Der 27-Jährige und seine Beifahrerin erlitten laut Polizei Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Landstraße ist gesperrt

Die Landstraße ist derzeit voll gesperrt, ein Gutachter wurde zur Spurensicherung eingeschaltet. Die Straße wird laut Polizei noch bis in den Abend gesperrt bleiben.