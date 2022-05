Die Frau, die vor gut zwei Wochen tot in ihrer Wohnung in Mainz-Laubenheim gefunden wurde, dürfte laut Staatsanwaltschaft an hohem Blutverlust gestorben sein. Das habe eine vorläufige Einschätzung der Rechtsmedizin ergeben, so die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller. Der 21-jährige Nachbar der Getöteten sitzt wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft hat er sich bislang nicht geäußert. Der Tatablauf und das Motiv seien Gegenstand intensiver und andauernder Ermittlungen.