Vor dem Wormser Amtsgericht steht eine Frau, weil sie einem Busfahrer während der Fahrt ins Lenkrad gegriffen haben soll. Eine andere Frau wurde bei der Aktion verletzt.

Der Anklage zufolge war die Geschichte folgendermaßen abgelaufen: Die Frau war in einem Linienbus unterwegs und wollte aussteigen. Allerdings hatte sie vergessen, den Halte-Knopf zu drücken.

Frau hatte sich offenbar über Busfahrer geärgert

Weil das Signal fehlte, hielt der Busfahrer nicht an und wollte seinen Fahrgast auch nicht zwischen den Bushaltestellen rauslassen. Darüber, so die Anklage, sei die Frau dann so verärgert gewesen, dass sie ihm ins Lenkrad gegriffen und es stark nach rechts gerissen habe, um den Fahrer so zum Halten zu zwingen.

Passagierin an Halswirbelsäule verletzt

Daraufhin habe der Busfahrer scharf abgebremst. Eine andere Passagierin im Bus wurde dadurch nach vorne geschleudert. Durch den Sturz zog sie sich laut Anklage eine Verletzung an der Halswirbelsäule zu.