Die Mainzer Feuerwehr hat am Mittwochabend eine 17-Jährige aus dem Rhein gerettet. Die Jugendliche habe sich in Höhe des Feldbergplatzes mit letzter Kraft an der Ufermauer festgehalten, heißt es von der Feuerwehr. Die junge Frau sei dann von mehreren Helfern gesichert und schließlich in ein Boot gezogen worden. Am Ufer sei sie dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht worden.