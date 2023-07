Frau hat gezielt Ehemann in Wiesbaden umgefahren: Bewährungsstrafe

per Mail teilen

Das Wiesbadener Amtsgericht hat eine Frau am Mittwoch zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie ihren Ehemann absichtlich mit ihrem BMW umgefahren hat.

Außerdem wurde ihr Führerschein für 18 Monate gesperrt. Die Frau habe beabsichtigt, ein Unglück herbeizuführen, so das Wiesbadener Amtsgericht in seiner Begründung.

In einer Augustnacht vergangenen Jahres wollte der 32-Jährige laut Staatsanwaltschaft bei einer Spielhalle in Mainz-Kastel die Straße überqueren. Zeugen hatten plötzlich ein lautes Motorengeräusch gehört. Die Frau in dem BMW soll stark beschleunigt und auf den Mann zugefahren sein. Auf dem Rücksitz saßen die drei gemeinsamen Kinder des Paares.

Staatsanwaltschaft: Mit Vollgas auf Ehemann zugerast

Vor Gericht sagte die Frau am Mittwoch aus, sie sei durch ihre drei Kinder im Auto abgelenkt gewesen und habe ihren Ehemann auf der Straße nicht gesehen. Die Beiden hatten sich vor dem Unfall gestritten.

Sie hatte seine Sachen aus dem Fenster geworfen, dann gewendet, den 600 PS-starken BMW beschleunigt und ihn frontal erfasst. Ihr Ehemann war auf die Motorhaube geknallt und hatte die Frontscheibe zerschlagen, er wurde jedoch nicht schwer verletzt. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und mehrere Schürfwunden am Oberkörper. Der Ehemann sagte, seine Frau habe das nicht absichtlich getan.

"Es war ein Unfall, meine Frau würde sowas niemals machen."

Angeklagte hatte offenbar nicht vor, zu bremsen

Zeugen sagten übereinstimmend, sie habe ihn nach dem Unfall noch hämisch gefragt: "Denkst du ich bremse, oder was?" Daran wollte sich das Ehepaar heute im Wiesbadener Gericht nicht erinnern. Die Beiden haben sich wieder vertragen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mit Hilfe von Zeugenaussagen und einer Videoaufzeichnung konnte sich das Gericht im Prozess ein ziemlich genaues Bild des Tatablaufs machen. Deshalb glaubte es der Ehefrau nicht, dass der Unfall ohne Absicht passierte.