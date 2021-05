per Mail teilen

In Windesheim im Landkreis Bad Kreuznach hat gestern Abend eine betrunkene Frau in einem Supermarkt randaliert. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete die 60-Jährige in einen angrenzenden Wingert. Nach Angaben der Polizei konnten die Beamten sie dort kurze Zeit später ausfindig machen. Nachdem sie einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Da die Frau zu dem Einkaufsmarkt mit dem Auto gefahren war, wurde ihr Führerschein sichergestellt. Ihr drohen eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot.