Frau nach häuslicher Gewalt in Mainz verstorben

Ende August war eine Mainzerin - mutmaßlich von ihrem Ehemann - lebensgefährlich verletzt worden. Jetzt ist die 47-Jährige gestorben.

Am Nachmittag des 26. August war die Polizei nach einem Notruf in den Kaiser-Karl-Ring in Mainz ausgerückt. Dort fanden sie die 47-Jährige in ihrer Wohnung mit schwersten Verletzungen am Hals vor. Die Frau musste wiederbelebt werden. Anschließend kam sie ins Krankenhaus.

Frau an schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben

Die Polizei geht davon aus, dass der 53-jährige Ehemann ihr die Verletzungen zugefügt hatte. Der Mann wurde festgenommen. Wie die Polizei jetzt bekannt gab, ist die Ehefrau am Mittwoch, 20. September, im Krankenhaus verstorben. Die Leiche der Frau soll obduziert werden.

Hintergründe für häusliche Gewalt noch unbekannt

Die Polizei hatte direkt nach der Tat Spuren in der Wohnung gesichert. Warum der Mann auf seine Frau losgegangen war und sie so schwer verletzt hatte, darüber gibt es noch keine Informationen. Auch zu der Art der Verletzungen macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben.

Der Täter befindet sich laut Polizei weiterhin in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen des Polizeipräsidiums Mainz unter Leitung der Staatsanwaltschaft Mainz dauern an.