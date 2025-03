per Mail teilen

Obwohl er unerlaubt in ihre Wohnung eingedrungen war und dort Schränke geöffnet hatte, hat eine Mieterin einem Mann einen Pulli geschenkt. Ihm war offenbar kalt gewesen.

Es war am Samstagvormittag gegen 10 Uhr in Nieder-Olm. Die 79-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte nur kurz ihre Wohnung verlassen, um ihre Post aus dem Briefkasten zu holen. Plötzlich drückte sich ein junger Mann an ihr vorbei und betrat das Haus.

Mann öffnet Schränke, klaut aber nichts

Zurück in ihrer Wohnung, stellte die Frau fest, dass der Mann ebenfalls dort hinein gegangen war. Er hatte bereits mehrere Schränke geöffnet und erklärte, dass ihm kalt sei. Gestohlen habe er aber nichts.

Die 79-Jährige bot ihm daraufhin einen warmen Pullover an und schickte ihn aus ihrer Wohnung. Der Mann kam der Aufforderung nach und verließ die Wohnung in unbekannte Richtung - mitsamt dem Pullover.

Zeugen für Vorfall in Nieder-Olm gesucht

Laut der Zeugenaussage war der Mann circa 25 Jahre alt, groß und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild mit kurzen, dunkelblonden Haaren. Als er die Wohnung verließ, trug er Bluejeans und den geschenkten beigen Pullover. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 - 65-34350 melden.