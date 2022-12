Nachdem eine Frau am späten Freitagabend in Mainz von einer Straßenbahn erfasst wurde, ist sie ihren Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.

Der Unfall ereignete sich in der Mainzer Neustadt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die 60-Jährige habe vor dem Hauptbahnhof eine Straße überqueren wollen und dabei offenbar die Bahn nicht bemerkt, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer der Straßenbahn habe zwar noch geklingelt und eine Notbremsung eingeleitet, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Die Frau erlitt den Angaben zufolge dabei lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde in der Uni-Klinik in Mainz behandelt und starb nach Polizeiangaben in der Nacht zu Sonntag. Der Straßenbahnführer soll unter Schock stehen und noch keine Aussage gemacht haben. Sichtschutz gegen Gaffer Aufgrund der vielen Menschen, die sich im Unfallbereich aufhielten, darunter auch Gaffer, sei ein Sichtschutz aufgestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Mainz wurde mit den Ermittlungen beauftragt. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den Unfallhergang rekonstruieren zu können.