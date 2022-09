Dieb in Mainz mithilfe eines Teddybären überführt

Mit einer List hat eine Mainzerin einen Dieb überführt. Weil sie den Verdacht hatte, dass jemand ihre Post klaut, stattete sie ein Paket mit einem GPS-Sender aus.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau vor einigen Wochen ihren Schlüsselbund verloren. Daran hing auch ein Schlüssel für ihren Briefkasten. Weil sie seither keine Post und auch keine Pakete mehr erhielt, hegte sie den Verdacht, dass jemand den Schlüssel gefunden hatte und nun regelmäßig den Briefkasten leerte und die Sendungen klaute.

Um den Dieb oder die Diebin zu überführen, bestellte die 27-Jährige online einen Teddybären und ließ ihn sich persönlich ausliefern. Dann öffnete sie eine Naht des Teddys, versteckte einen GPS-Sender in dem Stofftier und nähte ihn wieder zu.

Teddybär mit GPS in einer Nachbarwohnung geortet

Anschließend steckte sie das Paket samt Teddy in ihren Briefkasten, woraus es zwei Tage später verschwunden war. Nachdem die Frau den Teddy in einer Wohnung in der Nachbarschaft geortet hatte, verständigte sie die Mainzer Polizei und aktivierte einen Signalton an dem GPS-Empfänger.

Das Piepsen führte die Polizei in die Abstellkammer der betroffenen Wohnung, wo das Paket samt Teddy lag. Die Mainzer Polizei hat das Paket sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.