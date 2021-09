Gefälschten Führerschein bestellt - nur Foto erhalten

Eine Woche nach dem Startschuss für den digitalen Führerschein in Deutschland ist die Smartphone-App vorerst gestoppt worden. Experten zufolge gab es Sicherheitslücken in der App. Nun würden umfassende Tests durchgeführt, so die Dienstleistungsfirma. Danach sei sie wieder in den App-Stores verfügbar. Der digitale Führerschein soll nach den Plänen der noch amtierenden Bundesregierung zum Beispiel die Anmietung von Mietwagen oder die Nutzung von Carsharing-Angeboten erleichtern und später auch für die Ausweiskontrolle gelten.