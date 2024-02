Eine Autofahrerin hat am Sonntagabend in Bingen offenbar alles versucht, um einen Unfall zu vertuschen. Allerdings hatte sie das abgerissene Autokennzeichen am Tatort liegenlassen.

Ein Autofahrer hatte das Nummernschild in einem Kreisel bei Bingen-Büdesheim entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten fest, dass offenbar jemand die Verkehrsinsel in der Mitte des Kreisverkehrs überfahren hatte. Autokennzeichen führt zu mutmaßlicher Fahrerin Vor Ort entdeckte die Streife nämlich nicht nur ein kaputtes Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel, sondern daneben auch ein offensichtlich von einem Auto abgerissenes Nummernschild. Anhand des Kennzeichens ermittelte die Polizei die Fahrzeughalterin. Mainz Kennzeichen-Abdruck im Schmutz Verdrecktes Auto überführt flüchtigen Fahrer nach Unfall in Mainz Nach einem Unfall im Hechtsheimer Tunnel in Mainz machte sich der Unfallfahrer aus dem Staub. Blöd nur: Er hinterließ eindeutige Spuren. 16:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Weitere Befragungen ergaben, dass offenbar eine 40-jährige Freundin der Halterin mit dem Auto unterwegs gewesen war. Vor dem Wohnhaus der Verdächtigen entdeckten die Beamten dann den kaputten Wagen. Die offensichtlich betrunkene Frau gestand die Unfallflucht. Sie hatte das Auto noch mit gebrochener Achse und platten Reifen zu sich nach Hause gefahren. Polizei Bingen sucht Zeugen Einen Alkoholtest lehnte die Frau laut Polizei ab, deshalb wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten ihren Führerschein. Mögliche Zeugen des Unfalls sowie der nachfolgenden Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizei Bingen zu melden.