Fahranfängerin fährt in der Innenstadt gegen Baum

Eine 20-jährige Fahranfängerin ist am Samstagmorgen in der Wormser Innenstadt gegen einen Baum gefahren. Nach Angaben der Polizei hat die Frau einen Stau zu spät erkannt und konnte nicht mehr bremsen. Aus diesem Grund sei sie auf die Gegenfahrbahn ausgewichen und dabei von der Straße abgekommen. Durch den Aufprall gegen den Baum seien die 20-jährige Frau und ihre vier Mitfahrerinnen leicht verletzt worden. Drei Frauen kamen auch ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei entstand am Auto der 20-Jährigen ein Totalschaden.