Eine Frau ist auf einem Feldweg zwischen Nieder-Olm und Mainz-Ebersheim von zwei Männern sexuell belästigt worden. Nach Polizeiangaben war die Frau am Montagabend gegen 21:30 Uhr mit ihrem Hund unterwegs, als die zwei Männer aus einem Gebüsch kamen. Einer griff der Frau an den Po, ihr Hund biss ihm daraufhin in den Arm. Ob er verletzt wurde ist nicht klar, da beide Männer flüchteten. Sie sollen laut Polizei etwa 20 bis 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und 1,85-1,90 Meter groß sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.