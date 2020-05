So sehr sich Anwohner im Rhein-Main-Gebiet über weniger Fluglärm freuen - der Flughafenbetreiber und große Arbeitgeber Fraport steckt in einer tiefen Krise. An seinen Ausbauplänen rund ums Terminal 3 hält Fraport aber fest.

"Es wird wohl viele Jahre dauern, bis wir die Passagierzahlen aus dem vergangenen Jahr wieder erreichen", prognostizierte eine Fraport-Sprecherin auf SWR-Anfrage. Im vergangenen Jahr wurden 70,6 Millionen Passagiere am Flughafen Frankfurt abgefertigt. Über Jahre hinweg war die Zahl der Reisenden gewachsen - bis es durch die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie zu einem jähen Abbruch kam.

In der vergangenen Woche gab es laut Fraport nur noch rund 16 Prozent der Flugbewegungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die wirtschaftlichen Folgen seien "massiv". In dieser Woche fielen die Quartalszahlen dementsprechend dürftig aus. Erstmals seit dem Börsengang 2001 verbuchte der Konzern einen Verlust zum Jahresauftakt. Der Konzern fuhr demnach einen Verlust von rund 36 Millionen Euro ein.

Rotstift bei Personalkosten, Investitionen, Umweltfonds

"Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden im laufenden Quartal noch massiver sein", warnte Vorstandschef Stefan Schulte. Das Unternehmen hat bereits Konsequenzen gezogen: Für 18.000 der 22.000 Mitarbeiter im Rhein-Main-Gebiet wurde Kurzarbeit beantragt. Die monatlichen Personalkosten wurden am Standort Frankfurt um etwa 30 Millionen Euro auf 45 Millionen Euro reduziert. Die aktuelle Situation erfordere von Fraport "deutliche Einschnitte und schwere Entscheidungen, etwa in dem wir Kosten stark reduzieren müssen", hieß es aus dem Konzern. Der Rotstift wurde etwa auch beim 1997 gestarteten Umweltfonds angesetzt. Der Fonds wird zum Jahresende eingestellt. Aus ihm wurden beispielsweise Projekte in der Stadt Mainz mit rund einer Million Euro gefördert.

Fraport-Chef Schulte warnte in seiner Funktion als Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) vor weiteren enormen Einbußen im Luftverkehr. "Zehntausende Arbeitsplätze sind akut gefährdet", sagte er. "Die Covid-19-Krise und der Zusammenbruch im Luftverkehr werden an den Flughäfen nicht spurlos vorbeigehen." Die Kurzarbeit bei Fraport wurde zunächst bis Ende Mai beantragt. Nach wie vor sei nicht absehbar, wann diese Maßnahme wieder schrittweise zurückgefahren werden könne.

"Parking position" - für wie lange? dpa Bildfunk Picture Alliance

100 Millionen Euro weniger für XXL-Terminal 3

Festhalten will Fraport trotz der Krise am Bau eines neuen Terminals, das alleine größer werden soll als fast jeder andere Flughafen in Deutschland. Das Terminal 3 ist auf bis zu 25 Millionen Passagiere jährlich ausgelegt. Die Investitionskosten sollen laut Analystenbericht um 100 Millionen Euro auf 500 Millionen Euro reduziert werden. "Auf lange Sicht gehen wir davon aus, im Luftverkehr auch wieder Wachstum zu sehen", begründete der Konzern das Festhalten an dem umstrittenen Bauprojekt. "Wir werden auch langfristig in einer international arbeitsteiligen Wirtschaft leben und arbeiten. Auch Privatpersonen werden weiterhin Urlaub machen und die Welt erkunden wollen."

Als ein Kunde für das neue XXL-Terminal wird oft der Billigflieger Ryanair genannt. Was ist, wenn die Airline in der Krise insolvent gehen sollte? Dazu heißt es von Fraport lediglich, man stehe mit allen Kunden im ständigen Austausch über die aktuelle Situation. Wie die Airlines beobachte auch der Flughafenbetreiber die derzeitigen Entwicklungen im Luftverkehrsmarkt intensiv. Sie seien aber von zahlreichen externen Faktoren abhängig, wie der Dauer der Reisebeschränkungen oder der Höhe des Schadens der Weltwirtschaft.

Parkplatz statt Landebahn

Trotz gesunkener Zahl der Flüge gibt es viele Maschinen auf dem Flughafengelände. Aktuell parkten rund 100 Flugzeuge verschiedener Airlines am Flughafen Frankfurt. Allein auf der Landebahn Nordwest seien 15 Maschinen vorübergehend abgestellt. Wann und in welchem Umfang der Verkehr auf der Nordwestlandebahn wieder hochgefahren werde, sei unklar. Gleiches gelte auch für das derzeit stillgelegte Terminal 2.

Die Vorbereitungen für ein Wiederhochfahren des Luftverkehrs beurteilte Fraport als gut. Schutzmaßnahmen wie etwa Absperrungen an Sitzmöglichkeiten, eine räumliche Entzerrung beim Check-In und den Gepäckförderbändern sowie Plexiglasscheiben und Bodenmarkierungen seien umgesetzt.

Das Frachtgeschäft ist noch am ehesten vergleichbar mit der Zeit vor Corona dpa Bildfunk Picture Alliance

Frachtgeschäft läuft

Weiterhin gut dagegen ist die Auslastung beim Frachtgeschäft. Zwar habe es zuletzt auch um acht Prozent abgenommen, aber dieser Rückgang fällt laut Fraport im Vergleich zu den Passagierzahlen gering aus.

Im Kühlcenter PCF wurden in der Vergangenheit beispielsweise rund 20.000 Tonnen Fisch und Meeresfrüchte jährlich umgeschlagen - hinzu kommen Obst, Fleisch und Blumen. Viele Airlines würden inzwischen auch Fracht in reinen Passagiermaschinen transportieren, zum Beispiel Kartons mit Schutzmasken. Immerhin eine gute Nachricht, wertet Fraport.