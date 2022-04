Am Institut français in Mainz - einer Außenstelle der Französischen Botschaft in Deutschland und dem einzigen Wahllokal in Rheinland-Pfalz - war die Wahl-Schlange am Vormittag lang. Viele rheinland-pfälzische Franzosen und Französinnen kamen von weit her zur Präsidentschafts-Stichwahl angereist.