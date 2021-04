In einer Bad Kreuznacher Klinik gibt es jetzt Hilfe für Menschen, die psychische Probleme wegen Corona haben. Sie bietet als landesweit erste Klinik eine stationäre Therapie an.

"Viele Menschen sind müde", sagt Thomas Wilde, Chefarzt an der Psychosomatischen Fachklinik St. Franziska-Stift in Bad Kreuznach . Die ständige Frustration in der anhaltenden Krise, Isolation und Rückschritte machten uns allen zu schaffen. Und es sei abzusehen, dass die Corona-Pandemie einigen so viel abverlange, dass sie am normalen Leben nicht mehr Teil haben könnten. Nach mehr als einem Jahr Pandemie erhöht sich aus seiner Sicht die Gefahr für psychische Erkrankungen.

Neuer Therapieansatz in Bad Kreuznach

Das Reha-Angebot richtet sich an Menschen, deren Seelen auf unterschiedlichste Art an Corona leiden können. Da gibt es die einen, die extreme Angst haben, sich mit dem Virus anzustecken oder schwer zu erkranken. Die anderen, die sich selbst infiziert haben und deren Psyche unter den Folgen leidet und diejenigen, die nahestehende Menschen wegen Corona verloren haben. Andere sehen aufgrund sozialer Isolation oder finanzieller Probleme keinen Ausweg mehr.

Es gibt bereits Reha-Möglichkeiten, die die körperlichen Folgen einer Covid-19-Erkrankung behandeln. Bei dem neuen Angebot liegt der Schwerpunkt bei den psychischen Folgen, die Menschen davon tragen können. Entweder wegen der Corona-Pandemie im Allgemeinen oder nach einer Erkrankung mit Covid-19. Die Fachklinik in Bad Kreuznach bietet dafür zwölf Plätze für Erwachsene an.

Angstzustände, Erschöpfung, Müdigkeit

"Menschen, denen es vorher schon schlecht ging, denen geht es jetzt noch schlechter. Und Menschen, die vielleicht sich so ganz gut durch den Tag geschlagen haben, werden jetzt vielleicht auch krank, weil eben das normale menschliche Leben so jetzt nicht möglich ist", so Klinik-Chefarzt Wilde weiter.

Symptome, die auftreten können, sind Angstzustände, Erschöpfung, Müdigkeit, Hoffnungslosigkeit und Mutlosigkeit. Wenn ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, sein normales Leben zu führen, wird es Zeit, zu handeln. Ein Alarmsignal könnte beispielsweise sein, dass jemand plötzlich nicht mehr zur Arbeit gehen kann - weil er nicht aus dem Bett kommt, antriebslos ist, zu große Ängste vor einer Ansteckung hat.

Die Psychosomatische Fachklinik St. Franziska-Stift in Bad Kreuznach bietet jetzt eine stationäre Therapie gegen die psychischen Folgen von Corona an. SWR

Ein Weg aus der Hilflosigkeit

Die stationäre Behandlung soll im Zusammenspiel mit allen Fachbereichen helfen. Die Klinik setzt auf Gruppentherapie. Dabei werden gemeinsam Lösungsschritte und Wege aus der Hilflosigkeit erarbeitet. "Mit dem speziellen Angebot sollen sich Corona-Betroffene ernst genommen fühlen. Speziell diejenigen, die sich im Moment vor dem Hintergrund ihrer Erkrankung oder ihrer Ängste abgehängt und nicht wahrgenommen fühlen", sagt Wilde. Die Reha soll Mechanismen stärken, mit denen die Patientinnen und Patienten leichter durch die Krise kommen. Dazu zählen unter anderem Bewegungstherapien oder eine Atemtherapie.

"Man sollte grundsätzlich versuchen, sich möglichst wenig zu ärgern und die Dinge tun, die man tun kann und tun darf." Thomas Wilde, Chefarzt an der Psychosomatischen Fachklinik Bad Kreuznach

Es sei immer hilfreich, sich auf das zu konzentrieren, was möglich ist, sagt Chefarzt Wilde. Das gelte nicht nur in der Pandemie, sondern im ganzen Leben. Im Moment sei es möglich, raus in die Natur zu gehen, den Frühling zu genießen, im Freien zu sein. Auch lesen, telefonieren, vielleicht Briefe schreiben, kreativ sein oder Sport treiben sei möglich. Das mache es leichter, mit der Situation fertig zu werden und am Ende vielleicht zu sagen, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, hätte ich das und jenes vielleicht gar nicht entdeckt.