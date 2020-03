Die Nordwestlandebahn am Frankfurter Flughafen wird voraussichtlich ab kommendem Montag vorübergehend geschlossen. Hintergrund ist nach Angaben einer Sprecherin der Flughafenbetreibers Fraport, dass man Parkraum für die vielen Flugzeuge brauche, die wegen der Corona-Krise nicht in Betrieb sind. So lässt der Lufthansakonzern von 763 Flugzeugen 700 vorübergehend am Boden. Lufthansachef Spohr sagte, es müsse Gespräche mit der Politik geben, welcher Flugbetrieb aufrechterhalten werden muss.