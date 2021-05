Das Frachtschiff, das sich gestern auf dem Rhein bei Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) festgefahren hatte, ist wieder frei. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilt, wurde das Schiff geleichtert, das bedeutet: 50 Tonnen seiner Ladung wurden auf ein anderes Schiff geladen. Der Frachter hatte ausgebaggerte Erde an Bord. Gestern war er an einer seichten Stelle bei Oestrich-Winkel auf Grund gelaufen. Jetzt könne der Frachter weiter fahren und an einer tieferen Stelle die 50 Tonnen Erde wieder aufnehmen, so die Wasserschutzpolizei. Der Rhein bei Oestrich-Winkel sei für die Schifffahrt wieder komplett freigegeben.