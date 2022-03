"Innenstadt muss experimenteller werden"

In einer von der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen organisierten Online-Diskussion ging es am Abend um die Zukunft der Mainzer Innenstadt. Thema war auch das geplante Einkaufszentrum in der Ludwigsstraße. Laut Projektleiter Gemünden könne vermutlich zu Beginn des kommenden Jahres mit ersten Arbeiten in der an die Ludwigsstraße angrenzenden Fuststraße begonnen werden. Im Herbst könne dann der eigentliche Bau des Einkaufszentrums starten. In dem Neubau, der vermutlich 2025 fertig gestellt werde, sollen Einzelhandel, Gastronomie, Kunst und Kultur vereint werden, so Gemünden. Für den Mainzer Oberbürgermeister Ebling ist das Projekt ein wichtiger Schritt, um die Innenstadt aufzuwerten. Außerdem geplant sei zum Beispiel ein sogenannter Leerstandsfonds. Mit diesen Geldern könnten unter anderem Start-up-Unternehmen oder Handwerksbetriebe gefördert werden, die dann in die leerstehenden Geschäfte ziehen. Generell müsse die Innenstadt vielfältiger, experimenteller und regionaler werden, so Ebling.