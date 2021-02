Die Hochschule Mainz erhält vom Land Rheinland-Pfalz etwa 185.000 Euro für zwei Forschungsprojekte, die ihren Ursprung in der Corona-Pandemie haben. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sollen beispielsweise Besucherströme in Gebäuden wie Museen besser berechnet und gelenkt werden können. Forscher wollen in dem Gebäude der Mainzer Hochschule herausfinden, wann sich wo, wieviele Menschen aufhalten. Von Studierenden und Lehrkräften sollen Bewegungsprofile erstellt werden. Das geht über das Handy oder über digitale Fitnessarmbänder. Sensoren sollen die Daten erfassen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz, so die Forscher, sollen dann Prognosen zu den Besucherströmen erstellt werden. Mit einem solchen System könnte dann zum Beispiel auch verhindert werden, dass zu viele Menschen auf einmal in einem Raum sind, beispielsweise in einem Museum. Das zweite geförderte Forschungsprojekt hat etwas mit Tanz zu tun. Es geht um die Frage, wie man Tanzen auch digital aus der Distanz lernen oder unterrichten kann. Dieses Projekt richtet sich auch an Tanztherapeuten. Insgesamt fördert das Land neun solcher Corona-Projekte und investiert etwa 1,3 Millionen Euro in die Forschung.