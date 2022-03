Folgenreicher Handydiebstahl an Fastnacht

Am späten Samstagabend ist ein Mann auf einer Fastnachtsparty in einem Mainzer Altstadt-Lokal Opfer eines folgenreichen Taschendiebstahls geworden. Der Täter schaffte es, ihm unbemerkt das Smartphone und den Geldbeutel aus seiner Hosentasche zu stehlen.

In der Folge wurde die Schwester des Bestohlenen dutzende Male angerufen. Am Sonntagnachmittag nahm sie das Gespräch im Beisein des Bruders an. Am anderen Ende der Leitung gab sich eine Frau als Polizistin des Polizeipräsidiums Mainz aus. Sie behauptete, die persönlichen Gegenstände des 27-Jährigen bei sich zu haben und wollte seine persönlichen Daten, Zugangsdaten zum Smartphone und seiner Bankkarten mit ihm abgleichen.

Der arglose Mainzer gab die Daten gutgläubig heraus. Als er im Anschluss an das Telefonat bei der Polizeidienststelle vorbeiging, um sein Hab und Gut zu holen, gab man ihm gegenüber an, dass die Polizei seine Sachen nicht gefunden und auch nicht bei ihm angerufen hatte.

Unbekannte heben tausende Euro ab

Er fand schließlich heraus, dass in der Nacht des Diebstahls ein niedriger vierstelliger Geldbetrag von seinem Bankkonto abgehoben worden war. Weiterhin fanden Abbuchungen in niedriger dreistelliger Höhe von seinem PayPal-Konto statt. Per WhatsApp wurden Kontakte von seinem Smartphone aus angeschrieben, um weitere Bankdaten zu erlangen.

Durch das rechtzeitige Sperren seiner Kreditkarte konnte er glücklicherweise Abbuchungen im mittlerer fünfstelliger Höhe verhindern. Dafür wurde seine Apple-ID geändert und sein iPad sowie MacBook auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, sodass mindestens Teile seiner gespeicherten Daten verloren sind.