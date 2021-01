per Mail teilen

Noch nie stand der 1. FSV Mainz 05 in der Bundesligahistorie so schlecht da. Neues Personal an der Spitze des Vereins und ein neuer Trainer sollen den Abwärtstrend stoppen. SWR-Sportredakteur Stefan Kersthold spricht über “frischen, alten Wind” und die Zukunft des Fußball-Bundesligisten.