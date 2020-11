per Mail teilen

Sie spielt mit dem Feuer, geht sozusagen in die Luft und verschwindet im Spiel des Lichts - Petra Quednau aus Köngernheim. Sie ist Tänzerin, Artistin und Produzentin. Mit ihrem “ProjectPQ” ist sie nicht nur in Mainz und Umgebung erfolgreich, sondern auch international. In unserem Podcast Regiolive erzählt sie über ihre Feuershows, Tanzdarbietungen und ihr Leben auf und hinter der Bühne.