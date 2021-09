Steilste Lagen im Weinbau umweltschonend bewirtschaften, das bedeutet für Winzer oft Plackerei in der Weinlese. Die Kosten sind hoch. Deshalb unterstützt das Land diese Winzer mit einer Prämie.

So haben im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz 940 Betriebe öffentliche Mittel für umweltschonenden Weinanbau in Steillagen bekommen - und zwar insgesamt rund drei Millionen Euro, wie das Weinbauministerium mitteilt. Es seien 3.260 Hektar in Steillagen umweltschonend bewirtschaftet worden, rund fünf Prozent der gesamten Rebfläche des Landes.

Zuschüsse für Mauern und Transportsysteme

Betriebe können auch allgemeine Förderprogramme beantragen: Dazu gehört etwa die Förderung von Bodenordnungsverfahren, wie die Neuordnung von kleinsten Parzellen. Dafür würden jährlich drei bis vier Millionen Euro bereitgestellt, so das Weinbauministerium. Derzeit gebe es in Rheinland-Pfalz 20 Flurbereinigungsverfahren in Steillagen.

Finanziell unterstützt würden aber auch Winzer, die zum Beispiel Mauern sanierten. Die Mauern seien für den Terrassenweinbau in steilen Weinbergen wichtig. Ebenso gebe es Fördergeld für Transporteinrichtungen, wie so genannte Monorack-Bahnen. Mit diesen Einschienen-Zahnradbahnen können extreme Steigungen in Weinbergen überwunden werden. Im vergangenen Jahr seien dafür Mittel von rund 400.000 Euro bewilligt worden. In diesem Jahr würden es voraussichtlich noch mehr.