Die Johannes Gutenberg-Universität und die Universitätsmedizin in Mainz haben vom Land fünf Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte bekommen. Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) überreichte am Montag einen entsprechenden Förderbescheid des Landes. Mit dem Geld werden drei Projekte gefördert: Eine gemeinsame Datenplattform von Universität und Unimedizin, außerdem Nachwuchsprogramme im Bereich Biowissenschaft. Das dritte Projekt beschäftigt sich mit der digitalen Lehrerbildung. Das Geld stammt aus dem Landesprogramm Stärkung der Digitalisierung an den Hochschulen. Insgesamt vergibt Rheinland-Pfalz 50 Millionen Euro.