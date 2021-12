per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen im Landkreis Mainz-Bingen erhält Fördermittel des Landes in Höhe von 288.000 Euro. Wie der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz mitteilt, stammt das Geld aus dem Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren". In Sprendlingen sollen damit private Gebäude modernisiert werden. In Gensingen sollen mehrere Straßen ausgebaut werden. Ziel sei, die Ortskerne weiterzuentwickeln und zu stärken.