Die Fluglärmkommission am Frankfurter Flughafen trifft sich am Dienstag zu einer weiteren Sitzung. Beherrschendes Thema wird ein Positionspapier zur Neuaufnahme des Flugbetriebs nach der Corona-Krise sein. Wie eine Sprecherin der Kommission sagte, hat der Vorsitzende, der Raunheimer Bürgermeister Thomas Jühe (SPD), ein Positionspapier verfasst. Darin mache er Vorschläge, wie der Betrieb am Frankfurter Flughafen wieder hochgefahren werden könne, allerdings auf ökologischer Basis. Auch Fluglärmgegner in Rheinhessen setzen Hoffnung in die Nach-Corona-Zeit. Die Gemeinde Klein-Winternheim im Kreis Mainz-Bingen beispielsweise klagt gegen die Südumfliegung. Bürgermeisterin Ute Granold (CDU) sagte dem SWR, man versuche, das Gericht davon zu überzeugen, dass die aktuelle Route zu vielen Menschen schade. Das Bundesverwaltungsgericht soll klären, ob es eine andere Flugroute gibt, die weniger Fluglärm verursacht.

In der Fluglärmkommission beraten unter anderem Vertreter der Kommunen und der Naturschutzverbände über die Auswirkungen des Fluglärms in der Region.