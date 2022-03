Zahlreiche Flüge wegen Warnstreiks ausgefallen

Wegen bundesweit ausgeweiteter Warnstreiks an den Sicherheitskontrollen sind am Frankfurter Flughafen am Dienstag zahlreiche Flüge ausgefallen. Passagiere konnten am größten deutschen Flughafen nicht zusteigen, weil die Arbeitskräfte an den Fluggastkontrollen nach Aufruf der Gewerkschaft ver.di die Arbeit niedergelegt hatten. Lediglich für Transitpassagiere wurde ein Notdienst aufrechterhalten, wie die Gewerkschaft mitteilte. Dem Flughafenbetreiber Fraport zufolge wurden 130 von 818 für den Tag geplanten Flügen annulliert. In den Terminals sei es ruhig geblieben, weil die meisten Gäste nach den entsprechenden Warnungen gar nicht angereist seien, sagte eine Unternehmenssprecherin.