Flüchtlingsunterkünfte in Ingelheim werden abgebaut

Das Mittelmeer ist eine der tödlichsten Fluchtrouten der Welt. Raphael Reschke, der in Bad Kreuznach aufgewachsen ist, will dabei nicht länger zusehen. Seit zwei Jahren ist er in der Flüchtlingsrettung aktiv und war 2021 zum ersten Mal bei einem Einsatz auf dem Mittelmeer dabei.

