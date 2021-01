Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, hat ein Mann in Worms am Freitag einem Kind das Fahrrad geklaut und ist damit geflüchtet. Nach Angaben der Polizei wollten die Beamten den Mann in seinem Auto kontrollieren. Er sei aber ausgestiegen und davon gerannt. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Auf seiner Flucht habe der Mann ein 8-jähriges Kind vom Fahrrad gestoßen und sei damit losgefahren. Laut Polizei konnte der Mann nicht gefasst werden. Wer Hinweise geben kann, soll sich beim Polizeipräsidium in Worms melden.