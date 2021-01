Ein Verletzter und schätzungsweise 18.000 Euro Schaden - das ist die Bilanz nach einem Unfall in Flörsheim-Dalsheim (Kreis Alzey-Worms). Der Grund: Die Straße war glatt.

Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger Autofahrer am Dienstagabend gegen 21 Uhr in Flörsheim-Dalsheim unterwegs. Es sei nass und glatt gewesen, so die Polizei. Offenbar war der junge Mann zu schnell unterwegs, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte mit dem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne und in ein Gebüsch am Bürgerhaus. Der 18-Jährige wurde ins Wormser Klinikum gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.